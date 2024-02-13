مصطفى سعد: لهذا السبب رحلت من الأهلي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

مصطفى سعد - زد

أوضح مصطفى سعد لاعب زد سبب رحيله من الأهلي والانتقال إلى فريقه الحالي في بداية الموسم الجاري.

وقال الجناح الأيمن لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أحد في كرة القدم يرفض الانتقال إلى الأهلي".

وأضاف "كنت أريد اللعب في المباريات ورأيت إنني لن أشارك ولذلك طلبت الرحيل".

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وأكمل "أبلغ من العمر 22 عاما وهذا ليس التوقيت لكي أجلس على مقاعد البدلاء، الأهلي فريق كبير لكن كنت أبحث عن اللعب بشكل دائم".

وأنهى حديثه قائلا: "نعمل منذ بداية الدوري على تحقيق شيء جيد لنا وللنادي فنحن لم نخسر في 10 مباريات إلا مرة واحدة ونحاول أن نظل في المقدمة".

وبدأ سعد مسيرته الكروية في فريق سيراميكا كليوباترا وانتقل إلى الأهلي في صيف 2022 وخرج معارا إلى سموحة.

وعقب عودته من الإعارة رحل إلى زد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورغب نادي بيراميدز في التعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "هناك اهتمام من بيراميدز بضم مصطفى سعد خلال الانتقالات الشتوية".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "هذه ليست أول مرة يبدي فيها بيراميدز رغبته في ضم مصطفى فسبق وحدث هذا حينما كان لاعبا في سيراميكا كليوباترا".

وشارك مصطفى في 10 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل زد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بالتساوي مع إنبي الذي يتواجد في الوصافة.

الدوري المصري مصطفى سعد زد الأهلي سموحة
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