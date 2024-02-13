مدافع سيتي: نستهدف حصد لقب دوري الأبطال مرة أخرى

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

شدد ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي على أن فريقه يستهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا من جديد بنفس الجوع والحماس.

ويحل سيتي حامل اللقب ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 يوم الثلاثاء.

وقال آكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قبل أن نحصد لقب دوري الأبطال الموسم الماضي كنا قريبين طوال الوقت".

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وأضاف "في الموسم الماضي، كان لدينا الكثير من الرغبة في الفوز باللقب والوصول إلى النهائي لأننا خسرناه من قبل".

وتابع "لم يتغير شيء، لدينا نفس الجوع من أجل التتويج باللقب، الفارق الوحيد هذا الموسم أننا اكتسبنا خبرة الفوز بالمباريات أكثر".

وأكمل "في المباراة الأخيرة بالدوري أمام إيفرتون شعرنا أننا لا نلعب بالشكل الذي يمكننا اللعب به".

وأردف "لا يمكنك دائما أن تكون جاهزا بنسبة 100٪، علينا أن نقبل ذلك، ولكن من خلال القتال وتشجيع بعضنا البعض نحصل على النتيجة التي أردناها".

وأتم الدولي الهولندي "لم نلعب بأفضل شكل ممكن، لكننا فزنا بالمباراة".

وحقق سيتي الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 ليصل لفوزه العاشر على التوالي.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ناثان أكي
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