نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

بيبي - كاب فيردي ضد موزمبيق

شدد بيبي لاعب منتخب كاب فيردي وفريق رايو فايكانو الإسباني على رغبته في اللعب بالدوري المصري.

بيبي

النادي : رايو فايكانو

وقال بيبي عبر القناة الأولى: "أسمع عن الدوري المصري وتابعت بعض مبارياته وأعلم فريقان معروفان عالميا بدون ذكر أسماء وهناك فريق كبير يرتدي القميص الأحمر وفريق آخر شعاره على شكل أهرامات ولكن إذا فكرت في اللعب بالدوري المصري سأرتدي القميص الأحمر لأنني أحب هذا اللون ويبدو جيدا علي".

وواصل "أتمنى التواجد في مصر واللعب في دوريها لأن منتخبات مصر تقدم لاعبين جيدين وزيارتها حلم لأي شخص فما بالك العيش فيها بشكل دائم".

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وتابع "أعجبني اللاعب رقم 8 في منتخب مصر -إمام عاشور- لأنه يعلم ما يفعله في الملعب ويلعب بطريقة عالمية وأعتقد أنه أفضل لاعب رأيته في البطولة بعد النجوم المحترفين خارج مصر ويستحق الاحتراف الأوروبي وسيكون أفضل من الكثير من اللاعبين".

وأضاف "لم نكن نعلم أننا سنلعب ضد مصر عرفنا أننا سنلعب ضد منتخب الفراعنة وبعد ذلك علمنا أن الفراعنة هم مصر ولذلك شعرنا بالخوف كثيرا لأنه يضم الكثير من اللاعبين الأقوياء وكان 90% من تحضيرنا للبطولة مشاهدة لمباريات مصر".

وأتم "كنا محظوظين لأن محمد صلاح لم يلعب ضدنا خلال مواجهة مصر لأنه لاعب مؤثر وأي فريق يلعب ضد فريق آخر يتمنى ألا يتواجد نجومه، وصلاح يلعب بشكل أوروبي وأي فريق يتمنى أن يكون لديه لاعب مثله".

وتواجه منتخب مصر مع كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا بدور المجموعات وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وخرجت كاب فيردي من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح ضد جنوب إفريقيا.

بيبي رايو فايكانو منتخب مصر كاب فيردي
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