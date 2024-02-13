سالم الدوسري جاهز لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال

تأكدت جاهزية سالم الدوسري نجم الهلال السعودي في لقاء سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفا على الفريق الإيراني في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سالم شارك في تدريبات يوم الاثنين بشكل طبيعي، بعد الغياب لعدة أيام.

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وكان الدوسري تعرض للإصابة بكدمتين على مستوى الظهر ومفصل القدم، خلال الانتصار على النصر، بهدفين نظيفين في نهائي بطولة كأس موسم الرياض.

بينما يجري حبيب الوطيان، حارس مرمى فريق الهلال يوم الثلاثاء، فحص بالأشعة بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق يوم الاثنين.

وطبق الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.

وقرر الجهاز الفني حصة تدريبية ثانية بعد الظهر قبل مغادرة بعثة الفريق العاصمي إلى إيران، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سباهان.

وسيلعب الهلال مباراة الإياب في ملعبه الجديد المملكة أرينا يوم الخميس التالي.

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