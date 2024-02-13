رومانو: الأفضل في أمم إفريقيا قد ينتقل للدوري السعودي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

هدف واحتفال ويليام تروست إيكونج ضد جنوب إفريقيا

يرغب أحد أندية الدوري السعودي في التعاقد مع ويليام تروست إيكونج لاعب منتخب نيجيريا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هناك إمكانية حقيقية لانتقال المدافع النيجيري إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل دون الكشف عن النادي.

وشدد رومانو أن الاهتمام بالتعاقد مع لاعب فريق باوك اليوناني من قبل الأندية السعودية كبير وحقيقي.

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و فاز المدافع البالغ من العمر 30 عاما بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2023.

وبات إيكونج أول مدافع يسجل 3 أهداف في البطولة منذ بدء إحصائياتها المفصلة.

إيكونج سجل هدف فوز نيجيريا على كوت ديفوار في دور المجموعات، وفي المباراة النهائية أمام كوت ديفوار أيضا.

وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.

وتأهلت نيجيريا إلى دور المجموعات بالمركز الثاني في مجموعة كوت ديفوار التي مرت ضمن أفضل الثوالث.

ثم تأهلت من دور الـ 16 على حساب الكاميرون، ثم تخطت أنجولا في دور الثمانية، قبل أن تجتاز جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

كوت ديفوار نيجيريا الدوري السعودي باوك ويليام تروست إيكونج
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