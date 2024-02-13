رومانو: الأفضل في أمم إفريقيا قد ينتقل للدوري السعودي

يرغب أحد أندية الدوري السعودي في التعاقد مع ويليام تروست إيكونج لاعب منتخب نيجيريا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هناك إمكانية حقيقية لانتقال المدافع النيجيري إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل دون الكشف عن النادي.

وشدد رومانو أن الاهتمام بالتعاقد مع لاعب فريق باوك اليوناني من قبل الأندية السعودية كبير وحقيقي.

🇳🇬 William Troost-Ekong, voted as AFCON best player after playing every minute of every game and scoring 4 goals. There’s concrete possibility to move to Saudi Pro League in the summer as interest is real and strong, as revealed last week. pic.twitter.com/zFvOm1kNy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024

و فاز المدافع البالغ من العمر 30 عاما بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2023.

وبات إيكونج أول مدافع يسجل 3 أهداف في البطولة منذ بدء إحصائياتها المفصلة.

إيكونج سجل هدف فوز نيجيريا على كوت ديفوار في دور المجموعات، وفي المباراة النهائية أمام كوت ديفوار أيضا.

وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.

وتأهلت نيجيريا إلى دور المجموعات بالمركز الثاني في مجموعة كوت ديفوار التي مرت ضمن أفضل الثوالث.

ثم تأهلت من دور الـ 16 على حساب الكاميرون، ثم تخطت أنجولا في دور الثمانية، قبل أن تجتاز جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.