إنزو فيرنانديز يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن تشيلسي

كشف إنزو فيرنانديز لاعب فريق تشيلسي حقيقة رغبته في الرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وافادت تقارير إخبارية من قبل أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن تشيلسي وأن هناك مفاوضات مع نادي برشلونة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لشبكة ESPN: "لا أعرف من أين أتت هذه الأخبار التي تتحدث عن رغبتي في ترك تشيلسي".

وأضاف "يتكلمون دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "خرجت لأنكر تلك الأخبار تماما، إنها مزيفة".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد في تشيلسي ونريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وتغلب تشيلسي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خسارتين متتاليتين من ليفربول وولفرهامبتون، عاد تشيلسي للانتصارات.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.