مواعيد مباريات الثلاثاء 13 فبراير - عودة الدوري المصري وأبطال أوروبا
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 10:16
كتب : FilGoal
يعود اليوم دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الجونة × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سموحة × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
دوري أبطال أوروبا
لايبزج × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين المصري
النصر للتعدين.. دكرنس.. 3:00 مساء.
وي × مصر للمقاصة.. 3:00 مساء.
أسوان × أبو قير للأسمدة.. 3:00 مساء.
النجوم × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.
بترول أسيوط × مكادي.. 3:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.
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