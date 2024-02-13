مواعيد مباريات الثلاثاء 13 فبراير - عودة الدوري المصري وأبطال أوروبا

يعود اليوم دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز بعد فترة من التوقف.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سموحة × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

لايبزج × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

النصر للتعدين.. دكرنس.. 3:00 مساء.

وي × مصر للمقاصة.. 3:00 مساء.

أسوان × أبو قير للأسمدة.. 3:00 مساء.

النجوم × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.

بترول أسيوط × مكادي.. 3:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.