الفوز الثالث.. أودينيزي يسقط يوفنتوس ويقدم هدية عظيمة لـ إنتر

تغلب أودينيزي على مضيفه يوفنتوس بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع 24 للدوري الإيطالي.

سجل الهدف الوحيد لاوتارو جيانيتي في الدقيقة 25 من متابعة غافلت الحارس فويتشيك تشيزني.

وكاد أركاديوش ميليك أن يسجل التعادل في الدقيقة 29 بعد تمريرة من أندريا كامبياسو ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

ومرة أخرى لعب ميليك رأسية خطيرة ولكن الحارس مادوكا أوكوي تألق في التصدي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 56 مرة أخرى سدد ميليك ولكن الدفاع تصدى للكرة.

وأخيرا سجل ميليك في الدقيقة 59 ولكن لم يحتسب الهدف بسبب خروج الكرة خارج الملعب أثناء التحضير للهدف.

وحل كينان ييلديز بدلا من تيموتي وياه المصاب في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 77 حل سامويل إيلينج جونيور وهانس كافيليا بدلا من مانويل لوكاتيلي وفيديريكو كييزا.

وأخيرا ترك كامبياسو موقعه لصالح ليوناردو سيري في الدقيقة 84.

الهزيمة كانت ضربة موجعة ليفونتوس في سباق الدوري، حيث تجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر الذي يملك مباراة في الجولة ضد ساليرنيتانا.

فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر بفوزه الثالث فقط هذا الموسم، حيث جمع معظم نقاطه من 13 تعادلا.

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