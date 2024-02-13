مدرب سمنود لـ في الجول: أحد الرعاة أرسل بلطجية للاعتداء عليَّ بعد المباراة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 01:06

كتب : سارة سالم

أحداث ما بعد مباراة سمنود واتحاد بسيون

كشف أحمد صالح المدير الفني لفريق سمنود عن أحداث اعتداء تعرض له.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "خلال لقاء سمنود مع اتحاد بسيون في المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، استأجر أحد الرعاة بالمجموعة "بلطجية" للاعتداء عليَّ عقب نهاية المباراة".

وأضاف "تواصلت مع المستشار ماجد مبروك وبدوره سيتقدم ببلاغ للنائب العام يوم الخميس مرفق بالفيديوهات التحريضية قبل المباراة وإرسال بلطجية من أحد الرعاة".

وأكمل "سأحصل على حقي الكامل بالقانون ولن أتنازل عنه".

واختتم "يجب على اتحاد الكرة حماية المدربين من الاعتداءات التي يمارسها هذا الرجل بالمجال الرياضي".

القسم الثاني سمنود
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