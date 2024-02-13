المندوه: الزمالك لا يحصل على ما يستحقه بسبب الصورة الذهنية.. وننتظر جدية كهربا

شدد حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي لا يحصل على ما يستحقه بسبب الصورة الذهنية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وأشاد المندوه بعمل مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها قيادة النادي.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس: "ممدوح عباس جزء كبير من تمويل المحبين لمجلس الإدارة وهناك آخرون من خارج المجلس".

وشدد "نادي الزمالك لا يحصل على ما يستحقه بسبب الصورة الذهنية وهدفنا منذ بداية البرنامج الانتخابي تغيير تلك الصورة، فمثلا الزمالك لا يحصل على ما يستحقه من الرعاية وحقوق البث".

وكشف أمين صندوق الزمالك "حسين لبيب مميز في العمل الجماعي، نعمل سويا ولكن كل شخص له ملف يعمل عليه".

وأوضح "لا توجد أفضلية لتواجد أيمن ممدوح عباس في لجنة الاستثمار أو عضو مجلس إدارة، هو شخص مثقف اقتصاديا ولديه فكر استثماري وسواء يتواجد من داخل أو خارج النادي لا يختلف كثيرا".

وبسؤاله عن عقود اللاعبين أجاب المندوه "هناك أرقام عقود غير منطقية ليس فقط في كرة القدم ولكن ببعض الرياضات الأخرى، ولكن يجب أن يكون هناك أهداف من تلك العقود".

أما عن مصير غرامة كهربا فقال: "لا يزال هناك أحاديث في ملف قضية كهربا، والحديث عن تقسيط الغرامة غير وارد وننتظر جدية حقيقية من اللاعب لحل الأمر".

واختتم المندوه تصريحاته عن إمكانية دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري قائلا: "المقبول هو دفع ما أقرته المحكمة وهو 2.5 مليون دولار ولكن نبحث عن جدية من طرف اللاعب".