تركي آل الشيخ: تواصلنا مع مخرج كأس العالم لإخراج نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن كواليس تنظيم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال تركي آل الشيخ عبر قناة إم بي سي مصر: "سيكون هناك مفاجآت كبيرة في نهائي كأس مصر وحفلات قبل انطلاق المباراة والتذاكر سيتم تخصيصها للجمهور المصري".

وأضاف "تحدثنا مع مخرج كأس العالم لإخراج نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في موسم الرياض وسيكون هناك بث مشترك على أعلى جودة".

وبحديث الإعلامي عمرو أديب قائلا "أريد أن يفوز الزمالك بالمباراة" رد عليه تركي آل الشيخ قائلا: "أنا أريد أن يفوز الأهلي".

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 في الرياض.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في مدينة الرياض كواحدة من فعاليات موسم الرياض.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.