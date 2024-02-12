صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

صالح جمعة - عبد الله جمعة - الأهلي - الزمالك

كشف صالح جمعة لاعب نادي الكرخ العراقي كواليس رحيله عن الإسماعيلي وانتقاله لفريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

عبد الله جمعة

النادي : بلدية المحلة

صالح جمعة

النادي : الكرخ

الكرخ
الزمالك

وقال صالح جمعة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "انتقالي لنادي الكرخ العراقي خطوة جديدة في مسيرتي وطموحي هو العودة لمنتخب مصر".

وأضاف "حصلت على جزء من مستحقاتي قبل الرحيل عن الإسماعيلي وتنازلت عن جزء آخر لأنني أقدر ظروف النادي وكان من المهم بالنسبة لي الخروج بشكل جيد".

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وعن تعيين حسام حسن مدربا للفراعنة قال: "اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر تأخر كثيرا وكان يجب أن يتولى هذا المنصب منذ سنوات طويلة".

وواصل "كل من فاز بكأس الأمم الإفريقية في النسخ الأخيرة كانت منتخبات مع مدربين وطنيين، والمدرب الوطني يشعر بالجمهور وهذا الأمر يصنع الفارق".

أزمة رحيل عبد الله جمعة من الزمالك

صالح جمعة انتقل للحديث عن رحيل شقيقه عبد الله جمعة من الزمالك في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية وانتقاله إلى بلدية المحلة.

وأوضح صالح "خروج عبد الله جمعة من الزمالك بهذا الشكل قبل غلق باب القيد بـ48 ساعة هو أمر مهين له".

وأشار "عبد الله جمعة لعب مع الزمالك 7 سنوات لم يبخل خلالها بأي مجهود وتوج بكل البطولات ومن الممكن أن يكون حصل على بطولات أكثر من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين".

وتابع "الكل داخل الزمالك والجمهور أيضا يشهد لـ عبد الله جمعة بالجهد والإخلاص".

وشدد "الزمالك فسخ تعاقده مع عبد الله جمعة من طرف واحد وخرجت التصريحات أن فسخ التعاقد كان بالتراضي وعبد الله لم يوقع على أي مستند".

واستكمل "عبد الله جمعة حصل على شيكات مقدم التعاقد منذ تجديده للزمالك مع حسين لبيب عندما كان رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك وحتى الآن لم يقدمها للبنك ولم يحصل على مستحقاته التي تصل إلى 25 مليون جنيه".

وضرب المثل قائلا: "بعدما رحلت عن الأهلي كنت أصلي وأسجد كل يوم وأشكر الله أنني كنت أعمل مع هذه المنظومة المحترمة".

وأفصح "تحدثت مع أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك قبل حل أزمة القيد وسألت عن موقف عبد الله حتى يكون أمامنا الوقت للتحرك في أي اتجاه وأخبرنا أنه إذا لم يتلق أي عرض سيستمر مع الزمالك وإذا كان يريد الرحيل سيحصل على جميع مستحقاته عن الموسم الماضي وننهي العقد بالتراضي".

واستكمل تصريحاته "عبد الله يشعر بحزن كبير بعد رحيله بهذه الطريقة، وحين سألت عبد الله جمعة هل سيسلك المسار القانوني ضد الزمالك كان حزينا ولا يريد ذلك".

وأتم "حين حصل المحامي على عقد عبد الله جمعة من اتحاد الكرة، لم يكن عبد الله يعرف قيمة عقده مع الزمالك من الأساس لأنه حين جدد تعاقده، جدده حبا في النادي وجمهوره ولم يعرف قيمته إلا بعد فسخ التعاقد".

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