سيبقى كما هو.. رفض مقترح الـ18 فريقا في الدوري الإيطالي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

رفضت أندية الدوري الإيطالي تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة من 20 إلى 18.

جميع الأندية الـ20 رفضت تقليل العدد ما عدا إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان وروما حسب وكالة الأنباء الإيطالية.

وقال أوربانو كايرو رئيس تورينو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "الأندية التي وافقت على تقليل فرق الدوري يريدون سوبر ليج مصغر".

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وأضاف "أكد الاجتماع أن الغالبية العظمى من الأندية تريد الاحتفاظ بـ 20 فريقا".

وأنهى حديثه قائلا: "على الرغم من أن الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى بما في ذلك الدوري الإسباني والإنجليزية لديها 20 فريقا أيضا".

وتحول الدوري الإيطالي إلى 20 فريقا من 18 للمرة الأولى في موسم 2004-2005.

وكان باولو سكاروني رئيس ميلان قد صرح من قبل أن الدوري الإيطالي يجب أن يعود إلى 18 فريقا لتقليل عدد المباريات خاصة للفرق التي تلعب في المنافسات الأوروبية.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس روما
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