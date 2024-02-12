كروس يكشف موقفه من الاعتزال والعودة لمنتخب ألمانيا.. ورده على صافرات السعودية

كشف توني كروس نجم ريال مدريد عن الموقف الحالي لمستقبله حيث ينتهي عقده مع الميرينجي خلال 4 أشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لايبزج في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث قال: "في الحقيقة لا أعرف. لا زلت أفكر ولم أقرر بعد".

وأضاف "أنا سعيد برغبة الناس في استمراري، فهذا أفضل من أن يرغبوا باعتزالي".

أما عن إمكانية العودة للعب مع منتخب ألمانيا قال: "يجب أن أتخذ القرار بشأن ذلك أيضا. هناك احتمالية قائمة وسنرى ما سيحدث في النهاية".

وعن الصافرات التي تعرض لها في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، وما إذا كانت أثرت به، قال كروس: "بالنسبة لي هذا يعني أن ما قلته كان الشيء الصحيح".

وكان كروس أحد أكثر من هاجموا الخطوات الأخيرة في الدوري السعودي الذي صار جاذبا للعديد من نجوم الكرة الأوروبية.

على رأس هؤلاء النجوم زميلان سابقان لكروس في مدريد، وهما كريستيانو رونالدو الذي بدأ هذه الثورة مع النصر السعودي في يناير 2023، وكريم بنزيمة الذي انتقل إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي.