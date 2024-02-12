قناة الزمالك تعلن إذاعة قمة الشباب ضد الأهلي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - شعار النادي

أعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة فريق الشباب في الأبيض ضد الأهلي.

ويلعب فريق الزمالك للشباب مواليد 2005 ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى المرحلة الثانية ضمن بطولة الجمهورية للشباب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء على ملعب حلمي زامورا في مقر نادي الزمالك.

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ومن المنتظر أن يشارك ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الجديد في المباراة.

وانضم الأوغندي موتيابا لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتم قيده مع فريق الشباب تحت السن.

ويأتي ذلك بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

ويتصدر فريق زد ترتيب دوري الشباب بعد نهاية الدور الأول برصيد 46 نقطة، ثم يأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

والأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، والزمالك في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

الأهلي الزمالك دوري الشباب
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