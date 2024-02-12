المحكمة الرياضية الدولية ترفض دعوى هشام حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية المصرية واتحاد الفروسية

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 20:44

كتب : بسام أبو بكر

الأولمبية

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس والاتحاد المصري للفروسية برئاسة إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد القرار الصادر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وتضمن القرار رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف إسماعيل شاكر ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية.

وأوضح ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكافة إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والأولمبية.

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وكشف إدريس أن المتابعة المستمرة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لكافة عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية.

وحرص ياسر إدريس على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم على الذى قدم مجهودا رائعا فى توضيح كافة المعلومات المحكمة الدولية.

وكان قد اُستبعد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء استبعاد هشام حطب بإجماع أصوات الجمعية العمومية غير العادية.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية طبقا للوائح.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في ديسمبر الماضي إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

وتم تكليف ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر 25 عضوا من أصل 28 وقد تغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد لجميع الحضور وأقفل الاجتماع على ذلك.

هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس
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