موندو ديبورتيفو تكشف موقف مشاركة أراوخو ضد سيلتا فيجو

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية موقف رونالد أراوخو لاعب فريق برشلونة من المشاركة ضد سيلتا فيجو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لم يتدرب مع الفريق، لكن سيتمكن من اللعب ضد سيلتا فيجو.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وتعادل برشلونة ضد غرناطة الأحد الماضي 3-3 في الجولة 24.

وغاب أراوخو بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

التعادل رفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة 51 في المركز الثالث وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وبفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 19.

وارتبط نادي بايرن ميونيخ منذ فترة بالتعاقد مع أراوخو حسب التقارير الإخبارية.

ورد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة من قبل على بيع أراوخو لمنصة موفيستار الإسبانية: "نحن لا نفكر في بيعه، إنه ليس للبيع".

وأضاف "أراوخو يعتبر واحد من اللاعبين الأساسيين لمستقبل برشلونة".

واختتم "نريده أن يكون سعيدا وهذا يظهر عليه يوميا، لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه".

وعلق اللاعب نفسه من قبل على مفاوضات بايرن قائلا: "لم أتفق مع بايرن ميونيخ وهناك إشاعات أيضا عن إنتقالي إلى مانشستر يونايتد لكنني أركز الآن مع برشلونة".

برشلونة الدوري الإسباني غرناطة رونالد أراوخو
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