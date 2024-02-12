مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أقنع اللاعبين بتغيير مراكزهم.. ولهذا السبب هذا أفضل مواسمي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كيفية إقناع لاعبيه بتغيير مراكزهم بسبب كثرة الإصابات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه لايبزج الثلاثاء المقبل في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن تأخذ في الاعتبار أن بإمكانك إقناعهم، اللاعب يكون واضح ومن خلال حديثك معه تعرف يريد فعل ذلك أم لا".

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وأضاف "أخبرني جميع اللاعبين تقريبا جاهزيتهم لفعل ذلك، لا أجبرهم على فعل شيء أو أضع خطط لا يريدوها، أقنعهم يوافقون".

وتابع "ربما يكون هذا الموسم هو الأفضل لي، هذا الفريق قوي جدا وحماسي والأجواء جيدة والجميع يقدم المساعدة، كل شيء بخير بالرغم من الصعوبات التي مررنا بها، كل ذلك هو بسبب شخصية اللاعبين".

وأكمل "إذا استمر فينيسيوس جونيور في تقديم هذا الأداء فبالتأكيد هو الأفضل في العالم، المنافسون لن يستطيعوا إيقافه أبدا خلال المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أفكر في المصابين الذين لا يتواجدون معنا الآن، في غياب جود بيلينجهام تمكنا من تحقيق الفوز في 4 مباريات من 4، الإصابات كانت بمثابة الحافز لنا".

وسيلاقي الملكي منافسه لايرزج في مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ريال مدريد لايبزج دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور
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