تصل إلى إيقاف 5 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.. معاقبة 6 من لاعبي منتخب السعودية

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف وتغريم ستة لاعبين من منتخب السعودية.

وخضع سداسي منتخب السعودية الذي تم استبعاده من القائمة قبل خوض بطولة كأس آسيا 2023 للتحقيق بعدما قدم روبرتو مانشيني مدرب الفريق تقريره عقب توديع البطولة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عن العقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين وهم نواف العقيدي وسلطان الغنام وسلمان الفرج ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي.

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وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إيقاف نواف العقيدي لمدة خمسة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

بينما تم تغريم سلطان الغنام 200 ألف ريال، وتغريم سلمان الفرج 100 ألف ريال.

وأخيرا قررت لجنة الاحتراف إيقاف الثلاثي محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال.

وكان مانشيني قد أشار إلى أن السداسي المنضم لتشكيلة الأخضر قبل كأس آسيا لم يرغب في تمثيل الأخضر، قائلاً قبل انطلاق البطولة: "كل هؤلاء اللاعبين لم يرغبوا في اللعب والانضمام للمعسكر الإعدادي، جميعهم كانوا معنا في فترات سابقة".

وأضاف "الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأكمل "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

من جانبهم، رفض اللاعبون اتهامات المدرب الإيطالي، كما رحبوا بإجراء تحقيق، لكشف الحقيقة أمام الجماهير.

الدوري السعودي منتخب السعودية نواف العقيدي مانشيني
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