دي ليخت غاضبا من عدم مشاركاته: أنا في أفضل حالاتي

يعاني ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ من قلة مشاركاته رفقة الفريق خلال الموسم الجاري.

وسألت صحيفة "بيلد" الألمانية المدافع الهولندي عن سبب عدم مشاركته أو يعاني من مشاكل بدنية فأجاب محبطا حسب الصحيفة "أنا في أفضل حالاتي".

وذكرت الصحيفة أن المدافع البالغ من العمر 24 عاما غير سعيد بالحياة في بايرن، وكذلك توماس توخيل المدير الفني للفريق يريد التعاقد مع مدافع آخر.

وأفادت الصحيفة أن توخيل يريد التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة، أو جوناثان تا لاعب باير ليفركوزن.

وعلى الجناب الآخر كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت تحت قيادة إيريك تين هاج في أياكس ويعتبر أول مدرب صعده إلى الفريق الأول.

وشارك دي ليخت في 16 مباراة خلال الموسم الحالي لكن في 886 دقيقة وسجل هدفين.