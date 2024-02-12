ضمن موسم الرياض.. إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد كرة القدم المصري بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 في الرياض.
وتقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في مدينة الرياض كواحدة من فعاليات موسم الرياض.
وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.
وتقام المباراة على ملعب الأول بارك.
وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.
ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.
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