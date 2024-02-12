ضمن موسم الرياض.. إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 في الرياض.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في مدينة الرياض كواحدة من فعاليات موسم الرياض.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

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وتقام المباراة على ملعب الأول بارك.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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