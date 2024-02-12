بوكيتينو: جماهير تشيلسي لا تحبني لهذا السبب

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أن جماهير النادي لا تحبه بعد قيادته بداية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الأرجنتيني لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أريد أن أكون صادقا معكم، لا أشعر أن الجماهير تحبني".

وأضاف "أتفهم أن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا والعديد من الكؤوس وكذلك الدوري الإنجليزي".

واختتم "لماذا ستحبني الجماهير بعد 6 أو 7 شهور؟"

ويعاني تشيلسي من تخبط في النتائج فخسر في أخر 5 مباريات مرتين وتعادل مرة وحقق الفوز في مباراتين.

ولا يشارك الفريق اللندني في أي بطولة أوروبية خلال الموسم الحالي.

ويبتعد تشيلسي عن مراكز التأهل لأي بطولة أوروبية إذ يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه كريستال بالاس الليلة في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.