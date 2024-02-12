رومانو: طارمي يستعد لإجراء الفحص الطبي في إنتر

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

مهدي طارمي يحتفل بهدفه ضد بنفيكا

يستعد نادي إنتر ميلان لحجز الفحوصات الطبية لمهدي طارمي لاعب فريق بورتو.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "حجز إنتر لطارمي لإجراء الفحوصات الطبية من أجل انضمامه في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل".

وأضاف "الاتفاق الشفهي مع طارمي تم منذ الشهر الماضي".

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وأتم "عقد طارمي سيكون حتى 2026 مع وجود بند التمديد لعام إضافي".

وفي حال اكتمال الصفقة سيكون طارمي أول لاعب إيراني ينضم لإنتر في تاريخه.

وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

ولم يسجل طارمي في شباك الأفاعي خلال مباراة الذهاب والإياب.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع بورتو 6 أهداف وصنع 4 آخرين خلال الموسم الجاري.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو أفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو أفي في 2019.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان بورتو إيران مهدي طارمي
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