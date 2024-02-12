محمد فاروق يكشف لـ في الجول هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:49

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك

استقرت لجنة الحكام المصرية على هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر لنسخة 2023.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إنه تم الاتفاق على استضافة السعودية مباراة نهائي كأس مصر لمدة موسم واحد فقط حتى الآن.

وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية بطاقم تحكيم مصري".

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وكشف "سيتم تكريم الحكام المصريين العائدين من أمم إفريقيا بعد الأداء الرائع الذي قدموه".

واختتم تصريحاته "تكريم الحكام سيكون مساء الأربعاء بالمركز الأولمبي بالمعادي في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com إن نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024.

قبل أن يتم الاستقرار على إقامته في السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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