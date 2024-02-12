سكاي: هالر رفض الرحيل عن دورتموند خلال كأس الأمم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس أن سيباستيان هالر مهاجم منتخب كوت ديفوار رفض أحد العروض الذي قدمت له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رومانو إن هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني تلقى عرضا من فولام الإنجليزي خلال تواجده مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كاس الأمم الإفريقية.

إلا أن هالر رفض العرض حتى لا يتششت ذهنه وتركيزه مع منتخب بلاده أثناء كأس الأمم الإفريقية.

وقاد هالر منتخب بلاده كوت ديفوار للفوز بكأس الأمم الإفريقية بعد التغلب في النهائي على نيجيريا بهدفين لهدف.

وبدأ هالر البطولة مصابا ولم يشارك في دور المجموعات وشارك لأول مرة أمام السنغال في دور الـ16.

قبل أن يلعب بشكل أساسي في دور الثمانية ضد مالي ونصف النهائي ضد الكونغو الديمقراطية وفي النهائي ضد نيجيريا، ويسجل هدفين في الكونغو ونيجيريا.

واستطاع هالر تسجيل هدف الفوز بالبطولة في شباك نيجيريا بعدما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدف لكل منتخب.