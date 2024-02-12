لمشاكل شخصية.. أم صلال يفسخ عقد الجزائري ديلور

أعلن نادي أم صلال فسخ عقد لاعبه الجزائري أندي ديلور بناء على طلب المهاجم.

أندي ديلور النادي : لاعب حر أم صلال

وذكر موقع "DZFOOT" الجزائري أن المهاجم يعاني من مشاكل شخصية أدت إلى طلب رحيله من أم صلال.

وإضافة لذلك فلم يحصل اللاعب البالغ من العمر 32 على راتبه وكان في حالة عدم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد كان سيتجع لفسخه من جانب واحد.

وأفاد الموقع أن بطل كأس الأمم الإفريقية 2019 قد يتجه إلى اعتزال كرة القدم.

ولعب ديلور 12 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسقط ديلور من قبل وحيدا بشكل مفاجئ في الملعب دون حدوث أي تلاحم بينه وبين مدافع منافسه في مبارا ضد العربي في نهائي كأس قطر.

وحدث الأمر في الدقيقة 17 من الشوط الأول واضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة مباشرة وهرع اللاعبين في الملعب للاطمئنان عليه.

وتلقى ديلور الإسعافات الأولية اللازمة في الملعب قبل خروجه ليتم علاجه.