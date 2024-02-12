حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث أثناء السفر لمواجهة لايبزج

تعرضت حافلة فريق ريال مدريد لحادث مروري أثناء السفر لمواجهة آر بي لايبزيج الألماني.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن حافلة ريال مدريد تعرضت لحادث سير بسيط أثناء السفر إلى مدينة إرفورت الألماني.

ووصل فريق ريال مدريد إلى ألمانيا صباح اليوم قبل السفر لمسافة 100 ميل من أجل مواجهة لايبزج غدا الثلاثاء.

وجاء الحادث بسبب تصادم مع سيارة أخرى أثناء التحولات المرورية في الطرق.

ويلعب ريال مدريد غدا الثلاثاء ضد لايبزج، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وتقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو.

ويفقد ريال مدريد نجمه جود بيلينجهام خلال المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وكان ريال مدريد فاز على جيرونا في آخر مبارياته في الدوري الإسباني قبل السفر إلى ألمانيا.