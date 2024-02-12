حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث أثناء السفر لمواجهة لايبزج

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

حافلة ريال مدريد

تعرضت حافلة فريق ريال مدريد لحادث مروري أثناء السفر لمواجهة آر بي لايبزيج الألماني.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن حافلة ريال مدريد تعرضت لحادث سير بسيط أثناء السفر إلى مدينة إرفورت الألماني.

ووصل فريق ريال مدريد إلى ألمانيا صباح اليوم قبل السفر لمسافة 100 ميل من أجل مواجهة لايبزج غدا الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
آس: تشافي قد يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا

وجاء الحادث بسبب تصادم مع سيارة أخرى أثناء التحولات المرورية في الطرق.

ويلعب ريال مدريد غدا الثلاثاء ضد لايبزج، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وتقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو.

ويفقد ريال مدريد نجمه جود بيلينجهام خلال المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وكان ريال مدريد فاز على جيرونا في آخر مبارياته في الدوري الإسباني قبل السفر إلى ألمانيا.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا لايبزيج
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - عودة ناتشو تدعم الدفاع في مواجهة لايبزج يويفا يعلن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. وأسبوع حصري لكل بطولة ذا بيست - نجوم الثلاثية التاريخية يسيطرون على أفضل تشكيل في العالم.. وغياب صلاح اتحاد اللاعبين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب زيادة عدد المباريات قرعة دوري الأبطال - مواجهة قوية لـ برشلونة.. ومتوازنة لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهت - قرعة دوري أبطال أوروبا دوناروما: لسنا روبوتات وأشكر إنريكي على ثقته إيدي هاو: شعرت بخيبة أمل بعد كل هدف استقبلناه
أخر الأخبار
تصل إلى إيقاف 5 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.. معاقبة 6 من لاعبي منتخب السعودية 7 دقيقة | سعودي في الجول
دي ليخت غاضبا من عدم مشاركاته: أنا في أفضل حالاتي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضمن موسم الرياض.. إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية 18 دقيقة | الكرة المصرية
بوكيتينو: جماهير تشيلسي لا تحبني لهذا السبب 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: طارمي يستعد لإجراء الفحص الطبي في إنتر 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد فاروق يكشف لـ في الجول هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر 47 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: هالر رفض الرحيل عن دورتموند خلال كأس الأمم ساعة | كوت ديفوار 2023
لمشاكل شخصية.. أم صلال يفسخ عقد الجزائري ديلور ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد