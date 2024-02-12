للمرة الاولى برقم 10.. تريزيجيه يسجل في فوز طرابزون على هاتاي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

فاز طرابزون على منافسه هاتاي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري التركي.

وسجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدفا في المباراة وأحرز إينيس باردي الهدف الثاني.

وللمباراة الثانية على التوالي التي يتمكن فيها تريزيجيه من التسجيل بعدما أحرز في المباراة الماضية ضد جنتشلربيرليجي في دور الـ16 من كأس تركيا.

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ولأول مرة يرتدي تريزيجيه قميص رقم 10 رفقة طرابزون.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد طرابزون للنقطة 40 في جدول ترتيب الدوري التركي.

وتجمد رصيد هاتاي عند النقطة 28 في المركز الـ12.

وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة بعدما تحايل على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ35 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت الكرة في العارضة.

وافتتح تريزيجيه التهديف في الدقيقة 49 بعد رأسية عقب عرضية متقنة من الوافد الجديد توماس مونييه.

وضاعف باردي النتيجة بمجهود فردي بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن طرابزون من الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد 4 هزائم متتالية قبلها.

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