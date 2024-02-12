كرة طائرة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب دورة الألعاب العربية

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

فريق سيدات سبورتنج - كرة طائرة

توج فريق سيدات سبورتنج للكرة الطائرة بلقب دورة الألعاب العربية والتي أقيمت بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

واستضافت مدينة الشارقة منافسات دورة الألعاب العربية في ثمانية ألعاب خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير الجاري.

وتغلب فريق سيدات سبورتنج على سلوى الصباح الكويتي في نهائي منافسات الكرة الطائرة.

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وحققت سيدات سبورتنج الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية.

وحصدت ثلاث لاعبات من سبورتنج جوائز فردية بدورة الألعاب العربية للسيدات.

وجاءت الجوائز الفردية كالآتي:

- المحترفة ماريا خوسيه أفضل لاعبة في البطولة.

- هدير يسري أفضل لاعبة في مركز 2.

- فرح عباس أفضل لاعبة في مركز 3.

كرة طائرة دورة الألعاب العربية سيدات سبورتنج
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