الودية الثانية.. هاتريك زيزو يقود الزمالك للفوز على الفيوم برباعية

حقق فريق الزمالك انتصاره الثاني اليوم الإثنين في مباراة ودية أمام الفيوم.

وتغلب الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب البنك الأهلي.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية أولى صباح اليوم الإثنين وتغلب على فريق ليفيلز بهدفين دون مقابل على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي وسجل الهدفين كل من سيف الجزيري وناصر ماهر.

بينما رباعية الزمالك في شباك الفيوم سجلها كل من أحمد زيزو "هاتريك"، وهدف ليوسف إبراهيم "أوباما".

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - نبيل عماد - عبد الله السعيد - مصطفى شلبي - محمود شيكابالا - أحمد زيزو - يوسف أوباما.

وسجل زيزو الهدف الأول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وتقدم الزمالك في الشوط الأول بذلك الهدف.

وشارك أحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من عبد الشافي مع بداية الشوط الثاني، ونجح زيزو في التسجيل بالدقيقة 51 قبل أن يُكمل الهاتريك في الدقيقة 60.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد شحاتة بدلا من شيكابالا في الدقيقة 61 قبل أن يتم الدفع بمعاذ علاء بدلا من صبحي في الدقيقة 70.

واختتم أوباما الأهداف في الدقيقة 78 بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، ولدى الفريق ثلاث مباريات مؤجلة.