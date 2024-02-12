كأس آسيا - رباعي قطري وثنائي أردني ضمن فريق الأفضل.. وغياب التعمري

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

كشفت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 عن فريق الأفضل في البطولة.

وتضمن الفريق 4 لاعبين من المنتخب القطري الفائز بالبطولة على حساب الأردن بالفوز 3-1 في المباراة النهائية.

واختير مشعل برشم ولوكاس مينديز وحسن الهيدوس وأكرم عفيف من المنتخب القطري.

أخبار متعلقة:
تقرير: كورينثيانز ينجح في ضم إيجور كورونادو بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري مصطفى محمد ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي

فيما تواجد الثنائي عبد الله نصيب ويزن النعيمات من المنتخب الأردني الذي حل في الوصافة، فيما غاب موسى التعمري نجم النشامى عن اختيارات فريق الأفضل.

كما غاب سون هيونج مين قائد كوريا الجنوبية عن الاختيارات أيضا، بينما اختير زميله لي كانج إن.

وأكمل السعودي علي البليهي والأسترالي كريج جودوين والإيراني مهدي قائدي والعراقي أيمن حسين باقي أعضاء فريق الأفضل.

وسيطر منتخب قطر على الجوائز الفردية لـ كأس آسيا 2023 بعد التتويج باللقب عقب الفوز على الأردن في النهائي بنتيجة 3-1.

وتوج العنابي باللقب للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي بالفوز في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

وحاز أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.

وسجل عفيف هاتريك من 3 ركلات جزاء في النهائي قادته لرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف وخطف صدارة ترتيب الهدافين من العراقي أيمن حسين.

ويعد أكرم الأكثر مساهمة في الأهداف بهذه النسخة من البطولة برصيد 11 مساهمة بتسجيل 8 وصناعة 3.

ويعد عفيف ثالث لاعب عربي يحصد جائزة الأفضل في كأس آسيا بعد العراقي يونس محمود في 2007 ومواطنه المعز علي في 2019.

وفاز مشعل برشم حارس قطر بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وتوجت قطر بجائزة اللعب النظيف.

ولم يخسر منتخب قطر في آخر 14 مباراة له بكأس آسيا حيث فاز في 13 وتعادل في 1 فقط ضد أوزبكستان وفاز خلالها بركلات الترجيح.

أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

الأردن قطر أكرم عفيف كأس آسيا كأس آسيا 2023 يزن النعيمات موسى التعمري علي البليهي مشعل برشم
نرشح لكم
من أجل استقبال النشامى.. الحكومة الأردنية تنهي عمل مؤسساتها مبكرا بعد التتويج بكأس آسيا.. تأجيل الجولة المقبلة من الدوري القطري كأس آسيا - أكرم عفيف يوضح سر احتفاله في النهائي كأس آسيا - عموتة: هناك لاعبون لا يتدربون مع فرقهم ثم يتم اتهامي كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: النهائي لم يكن جميلا.. وسأعود إلى الوكرة عفيف وبرشم.. سيطرة قطرية على جوائز الأفضل في كأس آسيا 2023 سحر عفيف يُبقى اللقب في قطر.. العنابي بطل آسيا 2023 بثلاثية ضد الأردن انتهت نهائي كأس آسيا - قطر (3) - (1) الأردن.. العنابي بطل القارة الصفراء
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أقنع اللاعبين بتغيير مراكزهم.. ولهذا السبب هذا أفضل مواسمي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصل إلى إيقاف 5 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.. معاقبة 6 من لاعبي منتخب السعودية 56 دقيقة | سعودي في الجول
دي ليخت غاضبا من عدم مشاركاته: أنا في أفضل حالاتي ساعة | الكرة الأوروبية
ضمن موسم الرياض.. إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية ساعة | الكرة المصرية
بوكيتينو: جماهير تشيلسي لا تحبني لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: طارمي يستعد لإجراء الفحص الطبي في إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
محمد فاروق يكشف لـ في الجول هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
سكاي: هالر رفض الرحيل عن دورتموند خلال كأس الأمم ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد