حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

اختير حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة ضمن فريق شهر ديسمبر بالدوري القطري.

وأعلنت رابطة الدوري القطري الفريق الأفضل في الشهر الأخير من العام الماضي، وتضمن اسم حمدي فتحي.

وتوقف الدوري القطري منذ أواخر ديسمبر الماضي، حتى منتصف فبراير بسبب كأس آسيا 2023.

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وجاءت التشكيلة المثالية بالدوري القطري لشهر ديسمبر كالتالي:

ولم يلعب حمدي خلال شهر ديسمبر سوى مباراتين في الدوري القطري، وذلك بسبب إيقافه للطرد أمام العربي.

فقد غاب أمام الغرافة والأهلي، قبل أن يشارك أمام الدحيل ومعيذر.

وسجل لاعب وسط الأهلي السابق هدفا أمام الدحيل وصنع مثله.

خلال فترة الراحة الشتوية بالدوري القطري شارك حمدي فتحي مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وودع منتخب الفراعنة المسابقة من دور الـ16.

وشارك حمدي فتحي في 10 مباريات مع الوكرة بالدوري القطري، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة
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