آس: تشافي قد يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

كشفت صحية آس الإسبانية عن إمكانية رحيل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وفقا لآس فإن تشافي قد يتم إقالته من تدريب الفريق في حالة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ويلعب برشلونة ضد نابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) هاتاي.. جووووول تريزيجيه تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور

وكان برشلونة قد تعادل أمس الأحد ضد غرناطة صاحب المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفقا لآس فإن رافاييل ماركيز سيكون هو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب برشلونة في حالة رحيل تشافي قبل نهاية الموسم.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ويتولى تشافي تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد خسر لقبي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في ربع النهائي، وكأس السوبر الإسباني بعد أن خسر من ريال مدريد في النهائي بأربعة أهداف دون مقابل.

برشلونة تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
"لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو بعد خروجه باكيا.. أتليتكو مدريد يوضح إصابة موراتا مواعيد مباريات الإثنين 12 فبراير 2024 - تشيلسي ويوفنتوس.. ودوري إسباني تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(3) غرناطة إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة
أخر الأخبار
الودية الثانية.. هاتريك زيزو يقود الزمالك للفوز على الفيوم برباعية 9 دقيقة | الكرة المصرية
كأس آسيا - رباعي قطري وثنائي أردني ضمن فريق الأفضل.. وغياب التعمري 42 دقيقة | آسيا
تقرير: كورينثيانز ينجح في ضم إيجور كورونادو 52 دقيقة | سعودي في الجول
حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري ساعة | المحترفون
آس: تشافي قد يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) هاتاي.. جووووول باردي ساعة | المحترفون
مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة ساعة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد