آس: تشافي قد يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم

كشفت صحية آس الإسبانية عن إمكانية رحيل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وفقا لآس فإن تشافي قد يتم إقالته من تدريب الفريق في حالة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ويلعب برشلونة ضد نابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد تعادل أمس الأحد ضد غرناطة صاحب المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفقا لآس فإن رافاييل ماركيز سيكون هو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب برشلونة في حالة رحيل تشافي قبل نهاية الموسم.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ويتولى تشافي تدريب برشلونة منذ شهر نوفمبر من عام 2021.

المدرب صاحب الـ 44 عاما توج برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد خسر لقبي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في ربع النهائي، وكأس السوبر الإسباني بعد أن خسر من ريال مدريد في النهائي بأربعة أهداف دون مقابل.