انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) هاتاي
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 15:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الجولة الـ 25 من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.
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انتهت
ق 77: جوووول إينيس باردي يسجل الثاني بعد تسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 49: جووووول تريزيجيه برأسية بعد عرضية من توماس مونييه
نهاية الشوط الأول
ق35. العارضة تمنع تريزيجيه من تسجيل هدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
ق5. بطاقة صفراء لتريزيجيه لمحاولة التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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