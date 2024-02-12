انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) هاتاي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الجولة الـ 25 من الدوري التركي.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور "لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو

انتهت

ق 77: جوووول إينيس باردي يسجل الثاني بعد تسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 49: جووووول تريزيجيه برأسية بعد عرضية من توماس مونييه

نهاية الشوط الأول

ق35. العارضة تمنع تريزيجيه من تسجيل هدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق5. بطاقة صفراء لتريزيجيه لمحاولة التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور
نرشح لكم
للمرة الاولى برقم 10.. تريزيجيه يسجل في فوز طرابزون على هاتاي حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور مصطفى محمد ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي مدرب نانت: شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عقب عودته سجل هدفا رائعا وصنع آخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز ضربة حرة أخرى.. مصطفى محمد يسجل ويصنع في فوز نانت على تولوز انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) تولوز
أخر الأخبار
تصل إلى إيقاف 5 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.. معاقبة 6 من لاعبي منتخب السعودية 7 دقيقة | سعودي في الجول
دي ليخت غاضبا من عدم مشاركاته: أنا في أفضل حالاتي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضمن موسم الرياض.. إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية 18 دقيقة | الكرة المصرية
بوكيتينو: جماهير تشيلسي لا تحبني لهذا السبب 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: طارمي يستعد لإجراء الفحص الطبي في إنتر 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد فاروق يكشف لـ في الجول هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر 47 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: هالر رفض الرحيل عن دورتموند خلال كأس الأمم ساعة | كوت ديفوار 2023
لمشاكل شخصية.. أم صلال يفسخ عقد الجزائري ديلور ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد