تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 15:17
كتب : FilGoal
أعلن عبد الله أفيتشي مدرب طرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة هاتاي سبور بعد قليل.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب طرابزون مع هاتاي على ملعب الأول في الجولة 25 من الدوري التركي.
وشهد تشكيل طرابزون تواجد محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي، كما يشارك توماس مونييه الوافد الجديد لأول مرة منذ الانضمام للفريق قادما من بروسيا دورتموند.
وسيشارك تريزيجيه في مباراته الـ 16 بقميص طرابزون منذ بداية الموسم.
ونجح تريزيجيه خلال مشاركاته السابقة بالموسم في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.
ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الثالث، بينما يحتل هاتاي المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.
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