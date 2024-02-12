بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا

من المرجح أن يغيب كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن صفوف فريقه في مواجهة نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا لأسباب فنية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على نافباخور في ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم الخميس.

وذكر التقرير أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة يتجه إلى خوض مواجهة نافباخور، بالخماسي الأجنبي، المصري أحمد حجازي، والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيليين فابينيو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفيما اختار جاياردو الأجانب مبدئيا، سيكشف تدريب يوم الاثنين له مدى جاهزية كريم بنزيمة، الذي عاد يوم الجمعة إلى تدريبات الفريق.

وأظهر جاياردو تركيزا خاصا على الخماسي خلال تدريبات الأحد في جدة، واصل بها تحضيراته لذهاب ثُمن النهائي القاري.

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

ولا يمتلك النمور منذ بدء الموسم أي لاعبين آسيويين غير سعوديين، ويضطر إلى خوض مباريات البطولة بخمسة أجانب.

ويغادر الفريق صوب أوزبكستان يوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

إلى ذلك، انتهت أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، بعدما خاض التدريبات مع اتحاد جدة منذ اندلاع الأزمة الشهيرة قبل التوقف الدولي وانقطاعة عن التدريبات.

وغاب بنزيمة عن معسكر الاتحاد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

في المقابل خاض بنزيمة تدريبات انفرادية، لكن استبعاد جاياردو للمهاجم الفرنسي من مواجهة الطائي التي حسمها اتحاد جدة 3-0 يوم الأربعاء الماضي أشعلت الأزمة من جديد بين اللاعب والمدرب.

وتدخلت إدارة النادي السعودي لتقريب وجهات النظر بين جاياردو وبنزيمة وهذا ما تم في نهاية المطاف.

اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأسدل بنزيمة الستار على 14 عاما قضاها في ريال مدريد، الذي انتقل إليه من ليون في 2009.

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