"لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال سوسيداد تمديد تعاقد لاعبه تاكيفوسا كوبو حتى عام 2029.

تاكيفوسا كوبو

النادي : ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

ونشر سوسيداد مقطع فيديو ترويجي لتمديد عقد اللاعب الذي وقع لمدة 5 سنوات مقبلين.

وقال كوبو خلال الفيديو المنشور من سوسداد: "نحن اليابانيين والباسكيين لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، شكرا لأنكم جعلتموني أشعر كأنني في المنزل".

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وكان عقد كوبو القديم مع سوسيداد ينتهي في عام 2027.

الجناح الياباني انضم لسوسيداد قادما من ريال مدريد في بداية الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ 22 عاما مع سوسيداد حتى الآن في 71 مباراة وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين.

وكان كوبو قد أنهى مشاركته مؤخرا مع اليابان في كأس آسيا بخروج فريقه من دور ربع النهائي ضد إيران بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سوسيداد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد
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