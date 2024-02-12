"لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 14:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال سوسيداد تمديد تعاقد لاعبه تاكيفوسا كوبو حتى عام 2029.
تاكيفوسا كوبو
النادي : ريال سوسيداد
ونشر سوسيداد مقطع فيديو ترويجي لتمديد عقد اللاعب الذي وقع لمدة 5 سنوات مقبلين.
وقال كوبو خلال الفيديو المنشور من سوسداد: "نحن اليابانيين والباسكيين لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، شكرا لأنكم جعلتموني أشعر كأنني في المنزل".
“𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼”#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/0IRY1LRn1Q— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024
وكان عقد كوبو القديم مع سوسيداد ينتهي في عام 2027.
الجناح الياباني انضم لسوسيداد قادما من ريال مدريد في بداية الموسم الماضي.
وشارك صاحب الـ 22 عاما مع سوسيداد حتى الآن في 71 مباراة وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين.
وكان كوبو قد أنهى مشاركته مؤخرا مع اليابان في كأس آسيا بخروج فريقه من دور ربع النهائي ضد إيران بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.
ويحتل سوسيداد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.