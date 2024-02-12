مصطفى محمد ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي

اختير مصطفى محمد مهاجم نانت ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي، حسب جريد ليكيب.

وسجل مصطفى محمد هدفا وصنع مثله ليقود نانت للفوز على مضيفه تولوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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واختارت جريدة ليكيب الشهيرة مصطفى في فريق الجولة 21 من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميله المدافع كاستليتو.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديويري.

وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة.

وفي الدقيقة 20 ضرب مصطفى محمد رأسية ارتطمت في القائم الأيسر.

ولعب مهاجم الزمالك السابق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وأحرز مصطفى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويستعرض FilGoal.com أرقام مصطفى محمد خلال المباراة:

لعب: 80 دقيقة

تسجيل أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات على المرمى: 1

تسديدات في القائم: 1

تمريرات مفتاحية: 2

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

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