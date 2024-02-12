أمم إفريقيا - أدينجرا: تتويج كوت ديفوار يثبت أنه لا يجب الاستسلام أبدا في الحياة

يرى سيمون أدينجرا لاعب منتخب كوت ديفوار أن اللقب الذي حققه منتخب بلاده بعد العودة من الموت يثبت أنه لا يجب الاستسلام أبدا في الحياة.

عاد من الموت؟ غيّر مدربه بعد نهاية دور المجموعات، وعلى عكس كل التوقعات حقق اللقب الأغلى والأصعب، منتخب كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا 2023 بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في النهائي.

وقال أدينجرا في تصريحات للصحفيين: "لقد فعلنا ذلك معا، نحن أبطال إفريقيا، إنه أمر لا يصدق".

وأضاف "لقد عشت للتو واحدة من أجمل لحظات حياتي، وهذا بفضل زملائي اللاعبين".

وأكمل "اللحظات الشاقة التي عشناها هي الدليل على أنه لا يجب الاستسلام أبدا في الحياة".

وتابع "أنا أفكر في أبي الذي لم يعد معنا، أعلم أنه كان سيفخر بي، بنا وبمنتخبنا كله".

وتوج سيمون أدينجرا بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس أمم إفريقيا 2023.

اللقاء الذي أقيم في ملعب ألساني واتارا بالعاصمة أبيدجان شهد تتويج الأفيال باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015.

تقدم منتخب نيجيريا بهدف القائد ويليام تروست إيكونج، بينما قلب فرانك كيسي وسيباستيان هالر الطاولة وقادا كوت ديفوار للقب.

عُرفت كوت ديفوار باللغة العربية باسم "ساحل العاج" وبعد التتويج بلقب البطولة سيصبح الاسم عربيا "ساحل الذهب".

إيمرس فاي تولى المهمة في منتصف البطولة خلفا لجاسيه الذي أقيل قبل التأهل لدور الـ 16 عقب الخسارة من غينيا الاستوائية 4-0.

وأصبح إيمرس فاي أصغر مدرب يحقق اللقب القاري منذ نسخة 1998، والمدرب المحلي رقم 18 الذي يتوج باللقب والثالث على التوالي.

ورغم اعتراضات جماهير كوت ديفوار على قرارات جاسيه قبل البطولة بضم سيمون أدينجرا وسيباستيان هالر رغم الإصابة إلا أن الفرنسي كان محقا، كلاهما شارك متأخرا في البطولة وساهما في التتويج فصنع أدينجرا هدف الفوز الذي سجله هالر.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده من الألقاب لـ 3 بالتساوي مع نيجيريا وخلف غانا.

وبات منتخب كوت ديفوار أول منتخب ينظم البطولة ويتوج باللقب منذ مصر في 2006.

وأصبح سيرج أورييه وماكس جرادال الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ الأفيال برصيد لقبين بعدما توجا من قبل بلقب 2015.

والآن نحن في انتظار نسخة 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

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