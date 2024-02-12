إصابة زياد كمال خلال مواجهة الزمالك وليفيلز الودية

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 13:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

خطأ زياد كمال على زيزو في منطقة الجزاء

تعرض زياد كمال لاعب الزمالك للإصابة خلال مواجهة فريقه الودية ضد ليفيلز.

زياد كمال

النادي : الزمالك

الزمالك

وحقق الزمالك الفوز وديا على ليفيلز بهدفين دون مقابل على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشارك كمال كبديل في الشوط الثاني للمباراة.

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وأعلن الزمالك إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وأشار الزمالك إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات خلال الساعات المقبلة للوقوف على مدى قوة الإصابة.

وكان زياد كمال قد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية ثانية ضد الفيوم اليوم استعدادا لاستئناف الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي خارج ملعبه في الدوري المصري يوم 19 فبراير الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

زياد كمال الزمالك إنبي
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