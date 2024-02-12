الوافد الجديد يفتتح أهدافه.. الزمالك يفوز على ليفيلز وديا

حقق الزمالك فوزا وديا على فريق ليفيلز بهدفين دون مقابل على الملعب الفرعي لاستداد الدفاع الجوي.

سجل هدفي الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وناصر ماهر الوافد الجديد الذي افتتح سجله التهديفي بقميص الأبيض.

تشكيل الزمالك الأساسي شهد تواجد مهاب ياسر وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر.

تقدم ناصر ماهر للزمالك بالهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

الشوط الثاني شهد مشاركة كل من محمد عاطف وياسر حمد وزياد كمال.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية ثانية ضد الفيوم اليوم استعدادا لاستئناف الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي خارج ملعبه في الدوري المصري يوم 19 فبراير الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.