بعد خروجه باكيا.. أتليتكو مدريد يوضح إصابة موراتا

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد وسيلتيك

أعلن نادي أتليتكو مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه ألفارو موراتا خلال مواجهة فريقه ضد إشبيلية.

وخسر أتليتكو مدريد من إشبيلية بهدف دون مقابل في الدوري الإسباني، كما خسر مهاجمه الذي بكى في الملعب بسبب الإصابة التي ظن البعض أنها ستكون قطع في الرباط الصليبي.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "خضع ألفارو موراتا صباح الاثنين للكشف بـآشعة الرنين المغناطيسي التي أثبتت أنه يعاني من كدمة في العظام والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وبذلك تبددت المخاوف حول إمكانية إصابة موراتا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن صفوف منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

وأشارت شبكة ذا أثليتك إلى أن موراتا سيغيب لمدة أسبوعين فقط بسبب إصابته.

وفي الشوط الأول من المباراة تعرض موراتا لإصابة في الركبة خرج على أثرها وحل ممفيس ديباي بدلا منه.

وجلس موراتا على دكة البدلاء وهو يبكي بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وانتهى اللقاء بفوز إشبيلية بهدف دون رد سجله إزاك روميرو.

موراتا شارك في 33 مباراة بقميص أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 19 هدفا وصنع ثلاثة.

ألفارو موراتا أتليتكو مدريد إسبانيا يورو 2024 الدوري الإسباني
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