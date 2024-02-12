سليمان: عبد الله سعيد عاد 10 سنوات بالزمن.. والعراقي وقع للزمالك ولكن

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الجديد يبدو وكأنه قد عاد بالزمن 10 سنوات.

وقال سليمان عبر قناة DMC: "وجود عبد الله السعيد مهم جدا لنادي الزمالك ونشعر أنه قد عاد بالزمن 10 سنوات للخلف".

وواصل "الزمالك نادي بطولات ويجب أن يمتلك أكثر من لاعب جيد في نفس المركز، وأيضا مع وجود 10 مباريات مقبلة للفريق في 40 يوما ومع ضغط المباريات سيتعرض بعض اللاعبين للإصابة لذلك يجب أن يكون لدينا العديد من اللاعبين".

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وتابع "فتحنا خطوطا في نهاية فترة الانتقالات مع أندية للتعاقد مع لاعبين ولكن أنديتهم تمسكت بهم وأيضا في تخطيطنا للانتقالات لم نكن نعلم أن محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح سيتعرضان للإصابة ولكن في النهاية لدينا البدائل ولدينا مدير فني نثق به".

وشدد "مجلس إدارة الزمالك تمكن من صرف جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي والآن سنركز على مستحقات الموسم الحالي وهذا يثبت المعاناة التي وجدناها بعد تولي المسؤولية".

وأضاف "نتابع جوزيه جوميز في التدريبات وانطباعنا جيد جدا عنه وهو واثق بنفسه ويحاول توظيف بعض اللاعبين في مراكز جديدة".

وكشف "صفقة زياد كمال من أفضل العقود التي أبرمت في شهر يناير سواء على مستوى البنود أو الشروط المالية".

وأتم "اتفقت مع كريم العراقي على الانضمام للزمالك ووقع العقود لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم ولكن المصري رفض الاستغناء عنه قبل نهاية الموسم على الرغم من امتلاكه أحمد عيد ومحمد طارق واحترمنا رغبتهم".

وتعاقد الزمالك مع 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري بمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري.

الزمالك عبد الله السعيد أحمد سليمان كريم العراقي
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