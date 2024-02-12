من أجل استقبال النشامى.. الحكومة الأردنية تنهي عمل مؤسساتها مبكرا

أعلنت الحكومة الأردنية إنهاء العمل الرسمي في مؤسسات المملكة في وقت مبكر يوم الاثنين تمهيدا لاستقبال المنتخب الأردني الذي خسر نهائي كأس آسيا 2023.

منتخب النشامى تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية، لكن خسر أمام قطر بنتيجة 1-3 ليفقد فرصة التتويج.

ونشر التليفزيون الأردني البيان الذي جاء على لسان بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وكان على النحو التالي:

لغايات استقبال وتكريم المنتخب الأردني الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023 وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة، ينتهي العمل في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 في الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، باستثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

فيما أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

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