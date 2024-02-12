أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي النهائي

كشف إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار ما قاله للاعبيه بين شوطي نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023 التي توج بلقبها.

عاد من الموت؟ غيّر مدربه بعد نهاية دور المجموعات، وعلى عكس كل التوقعات حقق اللقب الأغلى والأصعب، منتخب كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا 2023 بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في النهائي.

وقال فاي في تصريحات نشرها موقع كاف: "ما زلت لا أصدق ذلك. مررنا بكل المشاعر. الفوز باللقب هو أهم محطات حياتي بالتأكيد".

وأضاف "توليت قيادة المنتخب في يوم عيد ميلادي، لم نكن حتى متأهلون لدور الـ16. ومع ذلك، أود أن أحيي وأشكر المدرب جان لويس جاسيه".

وتابع "بين الشوطين قلت للاعبين إن هناك فرصة للفوز لأنني شعرت بهم جيد، على عكس النيجيريين الذين رأيتهم أكثر إرهاقا".

وواصل "أنا محظوظ لوجود مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة مثل، ماكس جرادل وسيرج أورييه، اللذان تحملا مسؤولياتهما في غرفة تغيير الملابس".

وأتم "في أقل من 10 دقائق تم قلب الوضع، وأظهرنا أننا رجال على قدر المسؤولية".

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وفاز إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم إفريقيا 2023، وهو لم يكن مديرا فنيا وقت بداية البطولة حتى!

البلد المضيف بدأت مسيرته بالفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، حتى هنا لا توجد مشكلة، ولكن الكارثة التي وقعت أمام غينيا الاستوائية بالخسارة 4-0 كانت القشة.

قرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب الفرنسي جان لوي جاسيه على الفور، وتولى فاي المهمة في مواجهة السنغال حامل اللقب.

المهمة الأولى التي توقع الجميع فيها نهاية مأساوية لصاحب الأرض، تحولت إلى عبور شاق بركلات الترجيح.

وبعد فوز مثير على مالي في ربع النهائي، وهدف في شباك الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي حسم العبور، تمكن الأفيال من العودة في النهائي من التأخر بهدف إلى الفوز على نيجيريا 2-1.

بطولة تاريخية بكل المقاييس، كتبت التتويج الثالث في تاريخ كوت ديفوار بعد 1992 و2015، لتتساوى مع نيجيريا التي فقدت فرصة اللقب الرابع.

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