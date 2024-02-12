أبو الوفا: عقد حسام حسن مع منتخب مصر لا يزال في إطار الكتابة.. وفيتوريا يصر على الشرط الجزائي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

حسام حسن

شدد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن عقد حسام حسن مع منتخب مصر سيتمد حتى كأس العالم 2026.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا لروي فيتوريا الذي رحل بنهاية مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال أبو الوفا عبر القناة الأولى: "اختيار فيتوريا؟ حازم إمام جلب أكثر من سيرة ذاتية وعرضها على اتحاد الكرة وتم استبعاد بعضهم وفي النهاية تم الاستقرار على روي فيتوريا والحديث حول إصرار حازم إمام عليه رغم رفض الاتحاد غير صحيح".

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وواصل "الزملاء الذين تفاوضوا على راتب فيتوريا حاولوا تقليله بقدر الإمكان وإن كان باستطاعتهم تقليله 5000 يورو آخرين لكانوا فعلوها وعندما يتم وضعك في الاختيار من الممكن أن تضحي في بعض الأحيان وتكون محكوم بالقماشة التي أمامك".

واستمر "كان هناك جلسة بين وليد العطار وروي فيتوريا والمدرب أصر على الشرط الجزائي بالكامل والأمور ستسير بنصابها القانوني واتحاد الكرة أيضا لن يفرط في حقه".

وشدد "حازم إمام من الذين لعبوا لمنتخب مصر وهو أقرب المتواجدين في مجلس الإدارة للإشراف على المنتخب وهذا لا يعني أنه صاحب القرار الوحيد والمخطط للكرة المصرية ولكن فقط يكون حلقة الوصل بين المنتخب واتحاد الكرة وهذا ينطبق على محمد بركات أيضا".

وكشف "عقد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لا يزال في إطار كتابته ونريد فقط الانتهاء من التحديات المقبلة ولكنه مستمر إن شاء الله وسيشارك في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم وأعتقد أن العقد إذا كان إلزاما أن يحكم بمدة محددة سيمتد حتى كأس العالم".

وأضاف "اتحاد الكرة يقدر قيمة محمد صلاح واختار الأصلح له بأن يذهب للعلاج في إنجلترا وكان أول الداعمين له".

وأكمل "في البداية قلنا إن محمد صلاح سيغيب لمباراة أو مباراتين ثم أظهرت الأشعة احتياجه للسفر لتلقي علاج معين ولكن الإعلام هو من خلق البلبلة ومحمد الشناوي أيضا ترك البعثة وسافر بسبب الإصابة ولم يعلق الإعلام عن الأمر واتحاد الكرة ليس له مصلحة في إعلان غياب صلاح لمباراتين وهو بحاجة لمباريات أكثر".

وكشف "بعد نهاية البطولة تم اتخاذ قرار بالإبقاء على الجهاز الطبي لمنتخب مصر لثقته الكبيرة فيه".

وأتم "خالد الدرندلي وحازم إمام رئيسا البعثة وجدا أن الأصلح كان سفر محمد صلاح للعلاج في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة خلال مواجهة غانا بالجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا ويغيب على أثرها عن المشاركة مع ليفربول حتى الآن.

حسام حسن منتخب مصر محمد أبو الوفا
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