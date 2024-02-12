باراجواي ترافق الأرجنتين نحو أولمبياد باريس 2024

رافق منتخب باراجواي الأولمبي نظيره الأرجنتيني إلى أولمبياد باريس 2024 من قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء ذلك بعد الفوز على فنزويلا 2-0 في ختام الدورة المؤهلة لأولمبياد باريس من قارة أمريكا الجنوبية.

سجل دييجو جوميز و مارسيلو بيريز ثنائية باراجواي في الدقيقتين 48 و75.

وليرفع منتخب باراجواي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة مرحلة التأهل التي أقيمت بمشاركة 4 منتخبات، تأهل منها باراجواي والأرجنتين، بينما فشلت البرازيل وفنزويلا.

وبذلك تأهلت باراجواي للأولمبياد للمرة الثالثة، بعد برشلونة 1992، وأثينا 2004.

وحصد منتخب الأرجنتين الأولمبي بطاقة التأهل لـ أولمبياد باريس 2024 بالفوز على البرازيل 1-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.

وقاد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي الفريق للمشاركة في الأولمبياد للمرة الـ 11 والثالثة على التوالي.

وحقق ماسكيرانو كلاعب الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 رفقة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وسيرخيو أجويرو والآن قاد التانجو للتأهل كمدرب.

وتأهل منتخب الأرجنتين بعد الفوز بنتيجة 1-0 بهدف لوسيانو جوندو برأسية بعد عرضية فالنتين باركو.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده لـ 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة النهائية للبطولة تاركا منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث يتأهل أول وثان الترتيب النهائي للقاري للأولمبياد.

وبذلك سيغيب المنتخب البرازيلي عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيق ذهبيتي ريو 2016 وطوكيو 2020.

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