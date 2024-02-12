مواعيد مباريات الإثنين 12 فبراير 2024 - تشيلسي ويوفنتوس.. ودوري إسباني

"لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو

بعد خروجه باكيا.. أتليتكو مدريد يوضح إصابة موراتا

تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية

كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة

انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(3) غرناطة

إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام

تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة

خرج وهو يبكي.. إصابة قوية لموراتا في الركبة