انطلاقة تحقق فوزا غائبا من 10 سنوات.. ميلان ينتصر على نابولي في سان سيرو

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

حقق ميلان الفوز لأول مرة منذ 2014 على نابولي في ملعبه سان سيرو بنتيجة 1-0 في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ولم يفز ميلان على البارتينوبي في سان سيرو منذ 2014، حيث خسر ميلان 5 وتعادل في 3 ضد نابولي منذ ذلك الحين.

ووصل ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري للمباراة رقم 220 مع ميلان بالتساوي مع أريجو ساكاي كخامس أكثر مدرب قيادة للفريق في المباريات بجميع المسابقات.

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ورفع ميلان رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثالث من 24 مباراة بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي سيواجه أودينيزي.

بينما توقف رصيد نابولي حامل اللقب عند المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وأهدر جيوفاني سيميوني فرصة تسجيل الأول لنابولي في الدقيقة 10 بكرة ارتدت من القائم.

وسجل ثيو هيرنانديز هدف اللقاء الوحيد بعد انطلاقة أكثر من رائعة عقب بينية من رافائيل لياو في الدقيقة 25.

ومرت تسديدة رافائيل لياو في الدقيقة 70 بجوار القائم الأيمن.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ليفوز الروسونيري باللقاء.

الدوري الإيطالي ميلان نابولي
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