عامر حسين: تأجيل مباراة الأهلي والجيش.. وكاف يجعل نهاية الموسم في 30 يوليو صعبة

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:28

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على المسابقات عن تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري بسبب ارتباط الأحمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى الأسبوع الماضي كنا نعمل على إنهاء الموسم الكروي في 30 يوليو".

وأضاف "ولكن فوجئنا بالاتحاد الإفريقي يعلن موعد مباراتي الأهلي ضد شباب بلوزداد يومي 16 و23 خارج مصر وطبقا للائحة تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش".

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وأردف "اتحاد الكرة يعلم بمواعيد مباريات بطولات إفريقيا من الأندية التي يتم إخطارها أولا أو من تعيينات الحكام وهذا الأمر يؤثر على وضع جدول المباريات المحلية".

وأتم تصريحاته "لن يتم إلغاء كأس مصر 2024 والبطولة ستقام بشكل طبيعي".

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 16 فبراير الجاري في الجزائر، ثم يسافر إلى الكاميرون لمواجهة ميدياما الغاني.

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